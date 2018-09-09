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İsviçre, İzlanda'yı farklı geçti

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UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, konuk ettiği İzlanda'yı 6-0 mağlup etti

İsviçre, İzlanda'yı farklı geçti
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UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, TSİ 19.00'da başlayan 3 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında İsviçre, Kybun Park'ta İzlanda'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçre, 13. dakikada Steven Zuber, 23. dakikada ise Denis Zakaria'nın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İsviçre, 53. dakikada Xherdan Shaqiri, 67. dakikada Haris Seferovic, 71. dakikada Albian Ajeti ve 82. dakikada Admir Mehmedi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

UKRAYNA 2'DE 2 YAPTI

B Ligi 1. Grup karşılaşmasında Ukrayna, Lviv Arena'da Slovakya'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Andriy Yarmolenko, Ukrayna'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Ukrayna 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Slovakya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den Martin Skrtel, kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Slovakya Milli Takımı adına 90 dakika forma giydi. Slovakya'da Trabzonsporlu Juraj Kucka da 78 dakika sahada kaldı

Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Ligi

2. Grup:

Finlandiya-Macaristan: 1-0

- D Ligi

2. Grup:

Belarus-San Marino: 5-0

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