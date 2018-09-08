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İsveç-Türkiye maçına İspanyol hakem

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak

İsveç-Türkiye maçına İspanyol hakem
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Prieto Lopez De Cerain olacak.

SERDAR AZİZ, ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dün akşam Trabzon'da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

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