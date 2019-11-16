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İsveç, EURO 2020 biletini kaptı

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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İsveç, Romanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek EURO 2020 Finalleri'ne katılmayı garantiledi

İsveç, EURO 2020 biletini kaptı

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İsveç, Romanya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri biletini bitime bir hafta kala cebine koydu.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marcus Berg, 34. dakikada Robin Quaison attı.

Bu sonuçla İsveç puanını 18'e çıkarırken, Romanya 14 puanda kaldı.

Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

D Grubu

İsviçre-Gürcistan: 1-0

Danimarka-Cebelitarık: 6-0

F Grubu

Norveç-Faroe Adaları: 4-0

İspanya-Malta: 7-0

Romanya-İsveç: 0-2

J Grubu

Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0

Ermenistan-Yunanistan: 0-1

Bosna Hersek-İtalya: 0-3

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