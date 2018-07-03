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İsveç ‘devam’, İsviçre ‘tamam’ dedi

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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi

İsveç ‘devam’, İsviçre ‘tamam’ dedi
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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsveç 1-0 kazandı. 

İsviç'e çeyrek finali getiren golü 66. dakikada Emil Forsberg'in attı.

İsviçre'de Lang 90 + 3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Shaqiri'nin sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Zuber kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

28. dakikada ceza alanında topla buluşan Berg'in uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Sommer son anda meşin yuvarlağı çelerek golü önledi. 

39. dakikada Forsberg'in kullandığı serbest atışta baraja çarpan top az farkla yandan kornere çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

66. dakikada İsveç öne geçti. Ceza alanı önünde topla hareketlenen Forsberg'in şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

90+4. dakikada Lang ile girdiği ikili mücadele sonrası Olsson yerde kalınca, maçın hakemi Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi ve Lang'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Video yardımcı hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden izleyen Sloven hakem, penaltı kararını serbest vuruş olarak değiştirirken, kırmızı kart kararını değiştirmedi. 

Kalan dakikalarda skoru koruyan İsveç, rakibini 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra adını çeyrek finale yazdırdı.

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