İspanya’da zirve el değiştirdi

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da BorussiaMönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

LİVERPOOL İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

İngiltere Premier Lig’de lider Liverpool, konuk olduğu Manchester United ile 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk kez puan kaybetti. Ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool, yenilmezlik serisini ise 26 karşılaşmaya çıkardı.

Son şampiyon Manchester City, CrystalPalace deplasmanından 2-0 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea de Newcastle United'ı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise evinde Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasının ardından 25 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 17'şer puanla Leicester City ve Chelsea izledi.

BARCELONA KOLTUĞU DEVRALDI

İspanya La Liga’da haftaya lider başlayan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya 1-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Konuk olduğu Eibar'ı 3-0 mağlup eden Barcelona böylece zirvenin yeni sahibi oldu.

Bu sezon La Liga'nın sürpriz takımı Granada, evinde Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad, Real Betis'i 3-1, Sevilla da Levante'yi 1-0 yendi. Atletico Madrid'in seyircisi önünde oynadığı Valencia maçı ise 1-1 sonuçlandı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe de Leganes'i 2-0'lık skorla geçti.

La Liga'nın 9. haftası sonunda puanını 19'a çıkaran Barcelona, Real Madrid'in bir, Granada'nın 2, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

İTALYA’DA ZİRVE YARIŞI TAM GAZ

İtalya Serie A’da Juventus, seyircisi önünde çıktığı Bologna karşılaşmasını 2-1 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Sassuolo deplasmanından 4-3 galip ayrılan Inter, zirveden kopmadı.

Atalanta, konuk olduğu Lazio ile 3-3 berabere kalırken, Napoli ağırladığı Verona'yı 2-0 yendi.

Hakan Çalhanoğlu’nun bir gol attığı maçta Milan, konuk ettiği Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

MedipolBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise Sampdoria deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Serie A'nın 8. haftasını 22 puanla geçen Juventus'u, 21 puanla Inter, 17 puanla Atalanta ve 16 puanla Napoli izledi.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH ZİRVEYİ SEVDİ

Almanya Bundesliga’daMedipolBaşakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan BorussiaMönchengladbach, deplasmanda Borussia Dortmund'a 1-0 yenildi.

Fakat BorussiaMönchengladbach, takipçilerinin de haftayı puan kayıplarıyla kapamasıyla liderliğini sürdürdü.

Leipzig-Wolfsburg mücadelesi 1-1, Augsburg-BayernMünchen müsabakası da 2-2 tamamlandı.

Bundesliga'nın 8. haftası sonunda 16 puan toplayan BorussiaMönchengladbach'ı, aynı puana sahip Wolfsburg, 15'er puanlı Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig takip etti.

PSG ZİRVEDE YALNIZLAŞIYOR

Fransa Ligue 1’deGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Nice'i 4-1 yenerek peş peşe 3. galibiyetine imza attı.

Metz deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Nantes, zirve yolunda önemli yara aldı.

Reims, evinde oynadığı Montpellier karşılaşmasını 1-0 kazandı.

Ligue 1'de 10. haftanın ardından puanını 24'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Reims 17 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.