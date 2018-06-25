İspanya, uzatmada lider oldu

İspanya, Dünya Kupası B Grubu son maçında Fas ile karşı karşıya geldi.

Kaliningrad Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele, uzatma dakikalarında Özbek hakem Ravshan Irmatov'un VAR'a başvurulmasının ardından İspanya lehine gol kararı verilmesiyle birlikte 2-2 sona erdi.

Fas'ın gollerini; 14. dakikada Boutaib ile 81. dakikada En Nesyrikaydetti. İspanya'nın gollerini ise 19. dakikada Isco ve 90+3.dakikada Aspas attı.

Bu sonucun ardından İspanya 5 puanla grupta lider oldu ve son 16 turunda Rusya ile eşleşti. Fas ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti