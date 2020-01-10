İspanya Süper Kupası'nda Madrid derbisi

İspanya Süper Kupası'nın yarı final ikinci maçında Barcelona'yı 3-2 yenen Atletico Madrid, finalde Real Madrid'in rakibi oldu

İspanya Süper Kupası yarı finali müthiş bir maça sahne oldu. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda Atletico Madrid ile Barcelona'nın kozlarını paylaştığı mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid'in gollerini 46. dakikada Koke, 81. dakikada penaltıdan Morata ve 86. dakikada Correa kaydetti. Barcelona adına ise 51. dakikada Messi, 62. dakikada Griezmann skor yapan isimler oldu.

Ayrıca Katalan ekibinde 60. dakikada Messi, 74. dakikada ise Pique'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Süper Kupa'nın 12 Ocak'ta oynanacak finalinde Real Madrid ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan öne çıkanlar

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Atletico Madrid, 46. dakikada Koke ile 1-0 öne geçti. Atletico'ya hemen karşılık veren ve Lionel Messi (Dk. 51) ile beraberliği yakalayan Katalan ekibi, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru 2-1'e getirdi.

Barcelona adına, karşılaşmanın 59. dakikasında Messi ve 74. dakikasında Pique'nin attığı goller VAR'a danışan hakemin kararıyla iptal edildi.

Maçın 81. dakikasında Atletico Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata'nın golüyle skora bir kez daha eşitlik geldi. (2-2)

Kırmızı-beyazlı takım, 86. dakikada Angel Correa'nın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Finalin adı 'Madrid derbisi'

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon euro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.