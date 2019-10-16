İspanya son dakikada garantiledi

Friends Arena'da oynanan karşılaşmada İsveç, İspanya'yı konuk etti.
İsveç'in golünü 51. dakikada MarcusBerg atarken, İspanya'yı Avrupa Şampiyonası'na taşıyan golü 90. dakikada Rodrigo kaydetti.
İspanya bu beraberlikle puanını 20'ye çıkartarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeönceki gün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
D Grubu
Cebelitarık-Gürcistan: 2-3
İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
F Grubu
Romanya-Norveç: 1-1
Faroe Adaları-Malta: 1-0
İsveç-İspanya: 1-1
G Grubu
İsrail-Letonya: 3-1
J Grubu
Finlandiya-Ermenistan: 3-0
Yunanistan-Bosna-Hersek: 2-1
Liechtenstein-İtalya: 0-5