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İspanya son dakikada garantiledi

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 8. hafta karşılaşmasında İspanya, İsveç ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonaya gitmeyi garantiledi

İspanya son dakikada garantiledi
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Friends Arena'da oynanan karşılaşmada İsveç, İspanya'yı konuk etti.

İsveç'in golünü 51. dakikada MarcusBerg atarken, İspanya'yı Avrupa Şampiyonası'na taşıyan golü 90. dakikada Rodrigo kaydetti.

İspanya bu beraberlikle puanını 20'ye çıkartarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeönceki gün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

D Grubu

Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

F Grubu

Romanya-Norveç: 1-1

Faroe Adaları-Malta: 1-0

İsveç-İspanya: 1-1

G Grubu

İsrail-Letonya: 3-1

J Grubu

Finlandiya-Ermenistan: 3-0

Yunanistan-Bosna-Hersek: 2-1

Liechtenstein-İtalya: 0-5

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