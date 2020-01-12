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İspanya'nın süperi Real Madrid

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İspanya Süper Kupa finalinde Atletico Madrid'i penaltı atışları sonrası 4-1 mağlup eden Real Madrid şampiyon oldu.

İspanya'nın süperi Real Madrid

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı.

Uzatmalara giden maçın 115. dakikasında kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kalan Alvaro Morata'yı ceza sahasının dışında arkadan yaptığı faulle düşüren Federico Valverde direkt kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Real Madrid, tarihinde 11. kez bu kupayı müzesine götürdü.

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