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İspanya'dan Fas ve Portekiz'e Dünya Kupası için adaylık teklifi

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İspanya'dan Fas ve Portekiz'e Dünya Kupası için adaylık teklifi
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Resmi ziyaret için Fas'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya, Fas ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemek için birlikte aday olmasını önerdi.

El Pais gazetesinin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in 13 Eylül'de Başbakan Sanchez ile yaptığı görüşmede İspanya, Fas ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için adaylık sunması fikrini ortaya attığı açıklandı.

Haberde, Sanchez'in de "iyi bir fikir" olarak gördüğü Dünya Kupası'na üç ülkeli adaylık önerisini, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'ye ilettiği paylaşıldı.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylığı yarışında ABD-Meksika-Kanada üçlüsüne kaybeden Fas'ın, 2030 için Tunus ve Cezayir ile ortak bir adaylık sunma girişimi olduğu biliniyor.

Uruguay, Arjantin ve Paraguay, 2030 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapmak için aday olacaklarını Temmuz 2017'de açıklamış, Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya ve Çin de bu organizasyon için ortak adaylık sunma çalışmaları başlattığını duyurmuştu.

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