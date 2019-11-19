İspanya'da Luis Enrique geri döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak İspanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine LuisEnrique bir kez daha getirildi. Ailevi sebeplerden dolayı görevini Robert Moreno'ya bırakmıştı

Ailevi sebeplerden dolayı mart ayından bu yana yürütemediği İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'nü haziran ayında nihai olarak bırakan Enrique, Avrupa Şampiyonası'nda yeniden takımın başında olacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı LuisRubiales, düzenlediği basın toplantısında LuisEnrique ile yeniden anlaştıklarını resmi olarak duyurdu.

Rubiales, "LuisEnrique'ye milli takım kapısının her zaman açık olduğunu ve ne zaman isterse döneceğini söylemiştik. Ve sözümüzde durduk." dedi.

LuisEnrique ile 31 Ekim'de Zaragoza'da görüştüklerini ve İspanyol teknik adamın, milli takımın başına tekrardan geçme arzusunda olduğunu ilk kez orada dile getirdiğini aktaran Rubiales, bunun öncesinde konunun asla gündeme gelmediğini söyledi.

RFEF Başkanı, konuşmasında, LuisEnrique'nin yerine göreve getirilen ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin son maçına kadar teknik direktör olan Robert Moreno'nun tavrını da eleştirdi.

Moreno'nun, pazar sabahı kendisine cep telefonundan mesaj atarak, "LuisEnrique'nin geri dönüşünü sağlamak için anlaşmalı bir şekilde ayrılmaya hazırım." diye yazdığını aktaran Rubiales, şöyle devam etti:

"LuisEnrique'nin dönmek istediğini biz Moreno'dan öğrendik. Moreno, pazar günü bize, geleceğiyle ilgili hemen karar vermemizi istedi. Oysa biz her zaman bu konuda açık olduk. LuisEnrique ile pazartesi günü telefonda görüştüğümde olanları anlattım ve 'Döner misin?' diye sorduğumda 'Evet' dedi. LuisEnrique, bir babanın yaşayabileceği en kötü bir durumda milli takımı bıraktı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile başlayan ve Katar Dünya Kupası'na kadar sürecek bu projenin lideri LuisEnrique'dir."