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İspanya, Arjantin’i hezimete uğrattı

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Arjantin, sakatlığı nedeniyle Messi'nin yer almadığı hazırlık maçında İspanya karşısında 6-1’lik skorla hezimet yaşadı

İspanya, Arjantin’i hezimete uğrattı
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2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta İspanya, konuk ettiği Arjantin'i 6-1 yendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Diego Costa, 
27. dakikada ise Isco'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Arjantin, 39. dakikada Nicolas Otamendi ile ağları sarstı. İlk yarı İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunu yeniden kontrolü altına alan İspanya'da maçın yıldızı Isco, 52. ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

İspanya, 55. dakikada Thiago Alcantara, 73. dakikada da Iago Aspas'la gol buldu.

Mücadeleden 6-1 galip ayrılan İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı 
bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı tribünden izledi.

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