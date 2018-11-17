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Isco için Manchester City iddiası

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Isco için Manchester City iddiası
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Santiago Solari'nin Real Madrid'in başına geçtikten sonra forma şansı azalan Isco, takımdan ayrılmayı tercih edebilir.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Manchester City, Isco'yu kadroya katmak istiyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari'nin planlarında yer almayan Isco'ya Pep Guardiola'nın özel ilgisi var.

JORDİ ALBA, JUVENTUS'UN RADARINDA!

Öte yandan Alex Sandro'nun Juventus ile yeni sözleşme imzalamayı reddetmesi sonucu İtalyan ekibi Barcelona'dan Jordi Alba'yı listesine aldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, tıpkı Alex Sandro gibi takımıyla yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Alba için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.

Alex Sandro için Real Madrid'in devreye gireceği de iddia edilmişti.

Etiketler; #MANCHESTER CİTY #Real Madrid
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