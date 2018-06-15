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İran, Fas'ı 90 + 5'te yıktı

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İran, Fas'ı 90 + 5'te yıktı
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2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında, İran, Fas'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 

Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yaptı. 

4. dakikada Fas gole yaklaştı. Amrabat sağ kanatta rakibinden kurtulduktan sonra ön direğe ortasını yaptı. Belhanda'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 

19. dakikada gelişen Fas atağında, kullanılan serbest vuruş sonrasında top İran ceza sahası içinde boşta kaldı. Kaleye yakın bölgede topu önünde bulan Belhanda'nın şutu savunmadan döndü. Penaltı noktası üzerinde Benatia'nın yaptığı vuruş ise kaleci Beiranvand'dan döndü, sonrasında ise savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 

43. dakikada İran en net gol şansını yakaladı. Orta sahada kazanılan topla başlayan hızlı atakta, Azmoun ceza sahası içinde kaleci El Kajoui ile karşı karşıya kaldı. Azmoun'un yerden şutu, kalecinin bacaklarından döndü, boşta kalan topa yakın mesafeden Jahanbakhsh vurdu, yerden hızla kalkan kaleci El Kajoui bu şutta da topu kornere çeldi. 

80. dakikada Fas gole çok yaklaştı. Hakim Ziyach ceza sahası dışında buluştuğu topa gelişine vurdu, kaleci Beiranvand topu köşeden kornere çeldi. 

90+5. dakikada İran'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fas ceza sahası içinde Bouhaddouz'un ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 

Mücadele İran'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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