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İnter'e son dakikada Sassuolo çelmesi

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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 27. haftasında İnter, sahasında Sassuolo ile 89. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak, zirve yarışında büyük yara aldı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı

İnter'e son dakikada Sassuolo çelmesi

GiuseppeMeazza'da oynanan 27. hafta maçında ilk gol konuk ekipten geldi. Sassuolo, 4. dakikada FrancescoCaputo ile 1-0 öne geçti.

41. dakikada RomeluLukaku'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan ev sahibi İnter, CristianoBiraghi'nin 45. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Konuk Sassuolo'da 81. dakikada milli oyuncumuz Mert Müldür'ün kazandırdığı penaltıda topun başına geçen DomenicoBerardi, maça denge getirdi: 2-2

86. dakikada BorjaValero ile 3-2 öne geçen İnter, GiangiacomoMagnani'nin 89. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi İnter'de Milan Skriniar, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İnter, bu beraberlikle puanını 58'e yükseltse de lider Juventus'un 8 puan gerisine düştü.

Sassuolo ise puanını 33'e çıkardı.

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