İnter'e son dakikada Sassuolo çelmesi

GiuseppeMeazza'da oynanan 27. hafta maçında ilk gol konuk ekipten geldi. Sassuolo, 4. dakikada FrancescoCaputo ile 1-0 öne geçti.
41. dakikada RomeluLukaku'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan ev sahibi İnter, CristianoBiraghi'nin 45. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Konuk Sassuolo'da 81. dakikada milli oyuncumuz Mert Müldür'ün kazandırdığı penaltıda topun başına geçen DomenicoBerardi, maça denge getirdi: 2-2
86. dakikada BorjaValero ile 3-2 öne geçen İnter, GiangiacomoMagnani'nin 89. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi İnter'de Milan Skriniar, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İnter, bu beraberlikle puanını 58'e yükseltse de lider Juventus'un 8 puan gerisine düştü.
Sassuolo ise puanını 33'e çıkardı.