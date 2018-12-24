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İnter'de Nainggolan kadro dışı

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İnter'de Nainggolan kadro dışı
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İnter, Belçikalı oyuncusu Nainggolan'ı kadro dışı bıraktı.

Milano ekibi, bu kararın sebebini açıklamazken, İtalyan gazeteleri Belçikalı yıldızın antrenmanlara geç kaldığı için bu kararın alındığını öne sürdü. 

38 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, eski kulübünde de disiplinsiz davranışları nedeniyle ceza almıştı.

Nainggolan, için Çin kulüplerinden cazip teklifler olduğu ve İnter yönetiminin bu tekliflere sıcak baktığı iddia edildi. Kadro dışı kararında süre belirtilmedi.

Lider Juventus'un 16 puan gerisinde olan İnter, İtalya Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor.

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