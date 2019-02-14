Inter'de Icardi krizi büyüyor

Inter'de Mauro Icardi, kaptanlığın kendisinden alınıp Handanovic'e verilmesinin ardından Rapid Wien deplasmanına gitmeyi reddetti

Inter'de Mauro Icardi krizi derinleşiyor. Real Madrid ve Chelsea ile transfer görüşmesi yaptığı için İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamayan 25 yaşındaki futbolcunun kaptanlığı alındı. Takımın yeni kaptanının Samir Handanovic olduğu açıklandı.

Yıldız futbolcu, bu gelişme üzerine UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rapid Wien maçı için Avusturya'ya gitmeyi reddetti.

Bunun üzerine Icardi maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Luciano Spaletti, yıldız oyuncuyu eleştirdi: ''Icardi tavırlarıyla bizi utandırdı. Konuşacak çok şey var ama maçımıza odaklanmalıyız. Sahada taktiksel bir değişiklik olmayacak'' ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, bu sezon İnter formasıyla 15 gol attı.