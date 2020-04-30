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Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor

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Andres Iniesta, Japonya'daki günleri ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Kobe şehri ile Barcelona'nın birçok yönden birbirine benzediğini söyleyen orta saha oyuncusu henüz emekliye ayrılmayı düşünmediğini de açıkladı

Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor

Japonya birinci lig takımı Vissel Kobe'de forma giyen Andres Iniesta şehirdeki günleri ve eski kulübü Barcelona hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcu Kobe şehri için "Barselona'ya benziyor, denize ve dağlara sahip ve şehrin yapısında da benzerlik var. Hem profesyonel olarak hem de burada bir aile olarak burada yaşamak harika, her şeyin yakında normalde döneceğini umuyoruz" dedi.

Barcelona'nın gidişatını değerlendiren 35 yaşındaki oyuncu "İyi gidiyorlar. Barselona ya da takım arkadaşlarım hakkındaki en objektif kişi olmayabilirim ama bence kadro inanılmaz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylere yeniden başlayabilirsek umarım sonuna kadar iyi giderler" temennisinde bulundu.

Barcelona'nın gençlik akademisi La Masia'ya isminin verilmesi haberleri hakkında da konuşan başarılı orta saha "La Masia'nın benim için neyi ifade ettiği, neyi temsil ettiğini göstermek açısında mükemmel olur. Şüphesiz La Masia, Barselona için çok önemli.. " ifadelerini kullandı.

Profesyonel futboldan emeklilik planları da sorulan Iniesta "Bazen düşünüyorum, ama dürüst olmak gerekirse bu karardan hala çok uzağım. Fiziksel olarak mutlu ve motiveyim. Oynamaktan zevk alıyorum ve bu ne kadar sürer bilmiyorum" diye konuştu.

Andres Iniesta, Barcelona'da 16 kupa kazandıktan sonra 2018'de Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

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