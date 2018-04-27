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Iniesta, Barcelona'ya 'veda' dedi

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Andres Iniesta 22 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan sezon sonu ayrılacağını açıkladı. Iniesta açıklamayı yaparken gözyaşlarına hakim olamadı

Iniesta, Barcelona'ya 'veda' dedi
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Andres Iniesta sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı. Iniesta açıklamayı yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıldız oyuncu, "Bu kararı alırken çok düşündüm. Barcelona bana her şeyi veren, dünyanın en büyük kulübü. Hala kupalar kazanıyorken kulüpten ayrılıyor olmak benim için en iyisi. Yakın bir gelecek içinde, özellikle fiziksel yönden, Barça'ya elimden gelen katkıyı istesem de yapamayacağım. Artık şampiyonluklar kazanmak, zirvede kalmak için kendimi yeterli hissetmiyorum" dedi.

Toplantıda söz alan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise "Frank Rijkaaard'dan bu yana tüm antrenörlerimizin teknik planları içinde yer alan Iniesta, 2004'ten bu yana bizim en değerli futbolcumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

1996 yılında henüz 12 yaşındayken altyapıdaki "La Masia" ile Barcelona'ya adım atan Iniesta, 29 Ekim 2002 tarihinden bu yana forma giydiği A takımda elde ettiği başarılarla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı.

Iniesta, Katalan temsilcisinde 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kaldırma başarısı gösterdi. İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Iniesta, birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

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