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İngiltere’de en çok kazanan Guardiola

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İngiltere'nin en çok kazanan teknik direktörü PepGuardiola. İspanyol çalıştırıcı 20 milyon poundluk geliriyle zirvede yer alırken, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran GarethSouthgate'in 3 milyon poundluk kazanca sahip olması dikkat çekti

İngiltere’de en çok kazanan Guardiola
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The Sun gazetesi, İngiltere'de görev yapan teknik adamların maaşlarını ele aldı.

Listenin zirvesinde, Manchester City'i çalıştıran PepGuardiola bulunuyor.

48 yaşındaki teknik direktör, yıllık 20 milyon pound kazanca sahip.

2'inci sırada 8 buçuk milyon poundluk geliri ile Totthenham teknik direktörü MauricioPochettino yer alıyor.

Arjantinli çalıştırıcıyı, 7 buçuk milyon pound ile Manchester United'ı çalıştıran Ole GunnarSolskjaer takip ediyor.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan JurgenKlopp ise 7 milyon pound kazanıyor.

Arsenal teknik direktörü UnaiEmery 6 milyon pound, Chelsea'nin başında bulunan Frank Lampard ise yıllık 5 milyon pound alıyor.

Listenin en dikkat çeken ismi ise GarethSouthgate...

İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, yüksek maaşlı birçok teknik direktörün aksine 3 milyon poundluk gelire sahip.

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