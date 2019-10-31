İngiltere’de en çok kazanan Guardiola

İngiltere'nin en çok kazanan teknik direktörü PepGuardiola. İspanyol çalıştırıcı 20 milyon poundluk geliriyle zirvede yer alırken, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran GarethSouthgate'in 3 milyon poundluk kazanca sahip olması dikkat çekti

The Sun gazetesi, İngiltere'de görev yapan teknik adamların maaşlarını ele aldı. Listenin zirvesinde, Manchester City'i çalıştıran PepGuardiola bulunuyor. 48 yaşındaki teknik direktör, yıllık 20 milyon pound kazanca sahip. 2'inci sırada 8 buçuk milyon poundluk geliri ile Totthenham teknik direktörü MauricioPochettino yer alıyor. Arjantinli çalıştırıcıyı, 7 buçuk milyon pound ile Manchester United'ı çalıştıran Ole GunnarSolskjaer takip ediyor. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan JurgenKlopp ise 7 milyon pound kazanıyor. Arsenal teknik direktörü UnaiEmery 6 milyon pound, Chelsea'nin başında bulunan Frank Lampard ise yıllık 5 milyon pound alıyor. Listenin en dikkat çeken ismi ise GarethSouthgate... İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, yüksek maaşlı birçok teknik direktörün aksine 3 milyon poundluk gelire sahip.