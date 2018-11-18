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İngiltere yarı finalde, Hırvatistan küme düştü

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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek, yarı finale kaldı

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İngiltere yarı finalde, Hırvatistan küme düştü
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UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftası, Wembley Stadı'ndaki İngiltere-Hırvatistan maçıyla başladı.

Hırvatistan, 57. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 78. dakikada Jesse Lingard ve 85. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle cevap veren İngiltere, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 7 puana ulaşan İngiltere, A Ligi 4. Grup'ta liderliğe yükselerek yarı finale kalan takım oldu. İspanya'nın 6 puanla ikinci sırayı aldığı grupta, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü olarak B Ligi'ne düştü.

Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirleyecek yarı final maçlarında, A Ligi'ndeki 4 grubu zirvede bitiren takımlar mücadele edecek.

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