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İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist

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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Kolombiya mücadelesinin normal süresi ve uzatmalar 1-1 tamamlanırken, penaltı vuruşları sonucu rakibine 4-3 üstünlük sağlayan İngiltere çeyrek finale yükseldi

İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geldi.  

Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'ndaki mücadelede penaltı vuruşları sonucu rakibine 4-3 üstünlük sağlan İngiltere adını çeyrek finale yazdırdı. 

İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu gole Kolombiya 90 + 3'üncü dakikada Yerry Mina'nın golüyle cevap verdi ve maçın normal süresi bu sonuçla tamamlandı. 1-1

Maçın 15'er dakikalık iki uzatma bölümlerinde her iki takım da golle tanışamayınca penaltı vuruşlarına geçildi. 

Penaltı vuruşları sonucu rakibine 4-3 üstünlük sağlayan İngiltere çeyrek finale yükseldi.

İngiltere kalecisi Pickford  son penaltı atışlarında Kolombiya’dan Bacca’nın vuruşunu kurtararak İngiltere’nin çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

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