Çeyrek final aşamasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 takımla temsil edilen İngiliz futbolu, 48 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük iki organizasyonunda çeyrek finalde 6 takımla temsil edilen İngiliz futbolu, tarihi başarılarından birine imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham Hotspur ile çeyrek final biletlerinin yarısını cebine koyan İngiltere, iki büyük Londra ekibi Chelsea ve Arsenal'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesiyle İspanyol, Alman ve İtalyan ekiplerini geride bıraktı.

En son 1970-71 sezonunda Avrupa turnuvalarında 6 takımla çeyrek finalde temsil edilen İngiliz futbolu, 48 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

1970-71 sezonunda Everton Avrupa Kupası'nda, Chelsea ve Manchester City Kupa Galipleri Kupası'nda, Liverpool, Arsenal ve Leeds United ise Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası'nda son 8 takım arasına kalmayı başarmıştı.

Çeyrek finalde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen ve sahasında oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalan Everton, deplasmanda golsüz beraberliği bozamayınca turnuvaya veda etti.

Aynı sezon Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden Chelsea, çeyrek finalde Belçika'nın Club Brugge takımını elerken, yarı finalde bir başka İngiliz takımı Manchester City'yi turnuva dışına itti. Londra temsilcisi, finalin ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i ikinci mücadelede 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası'nda ise Arsenal organizasyona çeyrek finalde veda etti. Liverpool'u yarı finalde eleyen Leeds United, finalde de Juventus'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İngiliz takımları, 1970-71 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası'nı müzesine götürdü.

10 YIL SONRA 4 TAKIM

İngiltere, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında 10 yıl aradan sonra ilk kez 4 takımla çeyrek finalde temsil edilecek.

10 yıl önce Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un çeyrek finale kaldığı Kupa 1'de, İskoç teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United finale kadar yükselme başarısını gösterdi.

Manchester ekibi, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Samuel Eto'o ve Lionel Messi'nin golleriyle kupayı Barcelona'ya kaptırdı.

SON FİNALİST LİVERPOOL

Kupa 1'i 5 kez müzesine götüren Liverpool, turnuvada en son final gören İngiliz takımı olma özelliğini taşıyor.

Alman teknik adam Jurgen Klopp ile ligde şampiyonluk özlemine son vermeye çalışan "Kırmızılar", Avrupa kulvarında da geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Son 16 turundan itibaren Porto, Manchester City ve Roma'yı eleyerek finalde Real Madrid'e rakip olan Liverpool, İspanyol ekibine 3-1 yenildi.

ALMANYA VE İSPANYA'DA ÇÖKÜŞ

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla hayal kırıklığı yaşayan ülkeler ise Almanya ve İspanya oldu. Son 16 turunda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Schalke 04'ün elenmesiyle 13 yıl sonra ilk kez turnuvanın çeyrek finalinde Alman takımı kalmadı.

Çeyrek finalde son 6 yıldır üçer takımla temsil edilen İspanya ise bu sezon umutlarını Barcelona'ya bağladı.

Turnuvada 3 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Real Madrid ile Atletico Madrid çeyrek final vizesi alamadı.

Kupa 2'de çeyrek finale kalan iki İspanyol takımı Villarreal ile Valencia birbiriyle eşleşirken, Avrupa'daki tek Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Portekiz'in Benfica takımına karşı tur mücadelesi verecek.