İlk finalist Fransa

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı Samuel Umtiti'nin golüyle 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Böylece Fransa, Dünya Kupası'nda üçüncü kez finale yükseldi. Belçika ise ikinci kez yarı finalden finale çıkamadı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Fransa, 51. dakikada Samuel Umtiti'nin attığı kafa gollüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fransa finale yükselen ekip oldu. Belçika, üçüncülük maçına çıkacak.

Fransa’nın finaldeki rakibi ise bugün Cüneyt Çakır’ın yöneteceği İngiltere – Hırvatistan maçının galibi olacak.