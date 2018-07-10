banner107
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
95 0
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
335 0
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
70 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
62 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
46 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
175 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
37 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
47 0
banner82
banner147

İlk finalist Fransa

banner27

İlk finalist Fransa
banner137

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı Samuel Umtiti'nin golüyle 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Böylece Fransa, Dünya Kupası'nda üçüncü kez finale yükseldi. Belçika ise ikinci kez yarı finalden finale çıkamadı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Fransa, 51. dakikada Samuel Umtiti'nin attığı kafa gollüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fransa finale yükselen ekip oldu. Belçika, üçüncülük maçına çıkacak.

Fransa’nın finaldeki rakibi ise bugün Cüneyt Çakır’ın yöneteceği İngiltere – Hırvatistan maçının galibi olacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.