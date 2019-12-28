İkisine de yaramadı

Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Southampton ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de heyecan TRT SPOR'da yaşanmaya devam ediyor. Ada'da 20. hafta, Southampton-Crystal Palace maçına sahne oldu.

St. Mary Stadyumu'nda oynanan maçta Southampton ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Crystal Palace, 50. dakikada James Tomkins ile 1-0 öne geçti. Southampton, bu gole 74. dakikada Danny Ings ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Southampton puanını 22'ye, Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Crystal Palace ise 27'ye yükseltti.