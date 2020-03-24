banner411
banner69
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
5 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
42 0
 
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
42 0
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
63 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
71 0
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
46 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
690 0
banner374

İki futbolcu fidye için kaçırıldı

banner27

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde iki futbolcu kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı

İki futbolcu fidye için kaçırıldı

Ondo Eyaleti Emniyet Müdürü Undie Adie, yaptığı açıklamada, ülkenin Benin-Akure kara yolunda silahlı kişilerin Nijerya Milli Takımı'nda oynayan Dayo Ojo'nun ile Benjamin Iluyomade isimli futbolcuyu kaçırdığını belirtti.

Adie, silahlı kişilerin, kaçırdığı futbolcuların serbest bırakılması karşılığında 100 milyon naira (yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) fidye istedikleri söyledi.

Adie, futbolcuların kurtarılması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın güney bölgesinde aralık ayında 10 milyon naira (yaklaşık 170 bin lira) fidye için iki rahip kaçırılmıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.