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Ibrahimovic'ten 500. gol

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Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin 500. golüne imza attı

Ibrahimovic'ten 500. gol
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Los Angeles Galaxy'nin BMO Field'da Toronto'ya 5-3 kaybettiği karşılaşmanın 43. dakikasında Jonathan dos Santos'un pasına yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Ibrahimovic, kulüp ve milli takım kariyerindeki 500. golünü kaydetti.

Galaxy'ye sezon başında transfer olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 maçta 17 gol buldu.

Ibrahimovic, Paris Saint-Germain'de 156, Inter'de 66, Milan'da 56, Ajax'ta 48, Manchester United'da 29, Juventus'ta 26, Barcelona'da 22, Malmö'de 18, İsveç Milli Takımı'nda ise 62 gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından ABD basınına yaptığı açıklamada 500. golüyle ilgili esprili bir yaklaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, "Maçı kaybetmemiz tabii ki iyi olmadı ama Toronto için mutluyum çünkü 500'üncü kurbanım olarak hatırlanacaklar." ifadesini kullandı.

Öte yandan mücadelede ev sahibi Toronto'nun gollerini Victor Vazquez, Jozy Altidore, Sebastian Giovinco, Jonathan Osorio ve Jay Chapman attı. Galaxy'de ise Ibrahimovic'in yanı sıra Ola Kamara ve Rolf Feltscher, rakip fileleri havalandıran isimler oldu. 

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