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İbrahimoviç, MLS Ligi’nde devam

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İbrahimoviç, MLS Ligi’nde devam
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan İsveçli santrafor Zlatan Ibrahimovic, transfer söylentilerine karşın takımında kalacağını açıkladı.

Ibrahimovic, Los Angeles kentinin kısaltması LA ve ismini birleştirdiği "zLAtan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "MLS, seninle henüz işim bitmedi." ifadesini kullandı.

37 yaşındaki golcü böylece ülkesinin Malmö kulübü başta olmak üzere kariyerine Avrupa liglerinde devam edeceği söylentilerine nokta koydu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasını giydiği 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

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