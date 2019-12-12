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İbrahimovic'in heykeline 3. saldırı

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İsveçli futbolcu Zlatanİbrahimovic'in, Malmö'de dikilen heykeli bir ay içinde üçüncü kez saldırıya uğradı

İbrahimovic'in heykeline 3. saldırı

Yıldız futbolcu İbrahimovic, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün ezeli rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

İbrahimovic'in 2 ay önce Malmö'de dikilen heykeline 3. kez saldırı gerçekleşti. Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü TommyBengtsson, heykelin iki ayağının testere ile kesildiğini ve yıkılma riski bulunduğunu söyledi.

Heykelin etrafını demir çitle çevirdiklerini aktaran Bengtsson, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İBRAHİMOVİC'E IRKÇI SALDIRILAR

Zlatanİbrahimovic'in heykeli iki kez saldırıya uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.

Heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Ciganidö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazılmıştı.

İki hafta önce de ünlü futbolcunun başkent Stockholm'de bulunan evinin kapısına bir ırkçı saldırı gerçekleştirilerek, Hristiyanlığa göre Hz. İsa’ya ihanet eden havari "Yehuda"nın (Judas) ismi yazılmıştı.
Irkçı saldırılar nedeniyle nefret suçundan soruşturma açılırken, İbrahimovic heykeline ve evine saldıranların yakalanması için suç duyurusunda bulundu.

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