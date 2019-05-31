Honduras'a 9 gol attı rekor kırdı

Norveç'in 20 yaş altı Dünya Kupası grup maçlarında Honduras'ı 12-0 yendiği karşılaşmaya, Erling Haland damga vurdu.

Honduras ağlarını 9 kez sarsan 18 yaşındaki sporcu, bir 20 yaş altı Dünya Kupası maçında en fazla gol atan oyuncu oldu.

20 yaş altı Dünya Kupası C Grubu 3'üncü maçında Norveç ile Honduras karşı karşıya geldi. İki takımın da gruptan çıkma şansının kalmadığı maçta Norveç, Honduras'ı 12-0 yenerek, bir rekora da imza attı.

Bu karşılamaya İskandinav ülkesinin aldığı skor kadar, Erling Haland'ın attığı 9 gol de damga vurdu. 18 yaşındaki forvet oyuncusu, bir 20 yaş altı Dünya Kupası maçında en fazla gol atan oyuncu oldu.

Bu alanda rekor, 1997 yılında Kore Cumhuriyeti'ne 6 gol atan Brezilyalı Adailton'a aitti.

Norveç'in diğer gollerini Leo Oestigaard, Jens Hauge ve Eman Markovic atarken, Norveç 3 puanla turnuvaya veda etti.

Öte yandan Galatasaray, Haland'ı Molde'de oynarken kadrosuna katmak istemiş ancak Finansal Fair Play kurallarına takıldığından dolayı bu transferi bitirememişti.

Mancester City ve Leeds United gibi takımlarda forma giyen Alf-Inge Haland'ın oğlu olan genç oyuncu, o dönem Avusturya ekibi Salzburg'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.