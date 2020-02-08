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Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor

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Hollanda ve Belçika, Avrupa'nın beş büyük ligine rakip olacak yeni bir sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı. İki ülke federasyonları ortak bir lig kurulması için görüşmelere başladı

Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor

Avrupa futbolunda köklü değişiklikler için düğmeye basıldı. 

Hollanda ve Belçika, Avrupa'nın beş büyük ligine rakip olacak yeni bir oluşumun içine girdi.

İki ülke Federasyonları, ortak lig kurulması için bir araya geldi.

Görüşmeyi Club Brugge Ceo'su da doğruladı.

"Bene Lig" ismini alması planlanan yeni ligde Hollanda'dan 10, Belçika'dan ise 8 takım yer alacak.

Son iki sırada yer alan takımların küme düşeceği lige iki ülkenin yerel şampiyonları yükselecek.

Proje ile hedeflenen temel nokta yayın gelirlerini katlayıp Avrupa'nın beş büyük ligi ile rekabet edebilmek.

Hollanda ve Belçika liglerinin yıllık yayın geliri 80 milyon avro.

Kurulacak yeni sistemle bu rakamın 400 milyon avro'ya ulaşması bekleniyor.

Hollanda ve Belçika futbolu daha önce ortak bir projede buluşmuş, 2000 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yapmıştı.  

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