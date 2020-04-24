Hollanda Ligi iptal edildi

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurarak olduğu gibi tescilledi

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, lider Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek.

Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.

Açıklamada, alınan bu kararların UEFA'nın onayına tabi olduğu aktarıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.

2020-21 sezonunda Hollanda’dan Avrupa kupalarına bilet alan takımlar şu şekilde oluştu:

Ajax – Şampiyonlar Ligi

AZ Alkmaar – Şampiyonlar Ligi

Feyenoord – Avrupa Ligi

PSV – Avrupa Ligi

Willem II – Avrupa Ligi

Böylelikle 1956 yılında kurulan Eredivisie’de ilk kez bir sezon şampiyon belirlenmeden tamamlanmış oldu.

Bazı kulüplerin federasyonun bu kararına itiraz edeceği konuşuluyor.

Özellikle Willem’in bir maç fazlasıyla Utrecht’in üç puan önünde Avrupa Ligi bileti alması tartışılıyor.