banner411
banner69
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
6 0
Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor
Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor
16 0
 
TÜRK-SEN:
TÜRK-SEN: "HÜKÜMETİN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİNE EL KOYMASI GAYRİ YASAL BİR UYGULAMA"
24 0
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
81 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
169 0
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
32 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
35 0
banner440

Hollanda Ligi iptal edildi

banner27

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurarak olduğu gibi tescilledi

Hollanda Ligi iptal edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, lider Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek.

Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.

Açıklamada, alınan bu kararların UEFA'nın onayına tabi olduğu aktarıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.

2020-21 sezonunda Hollanda’dan Avrupa kupalarına bilet alan takımlar şu şekilde oluştu:

Ajax – Şampiyonlar Ligi

AZ Alkmaar – Şampiyonlar Ligi

Feyenoord – Avrupa Ligi

PSV – Avrupa Ligi

Willem II – Avrupa Ligi

Böylelikle 1956 yılında kurulan Eredivisie’de ilk kez bir sezon şampiyon belirlenmeden tamamlanmış oldu.

Bazı kulüplerin federasyonun bu kararına itiraz edeceği konuşuluyor.

Özellikle Willem’in bir maç fazlasıyla Utrecht’in üç puan önünde Avrupa Ligi bileti alması tartışılıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.