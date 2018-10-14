Hollanda'dan Almanya'ya fark

Hollanda, Beşiktaşlı Ryan Babel'in de oynadığı UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'yı 3-0 yendi

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Hollanda, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Johan Cruyff Arena'daki mücadelede Almanya'yı konuk etti.

30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Virgil van Dijk tamamladı ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

86. dakikada Memphis Depay'ın golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Georginio Wijanaldum'un attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Hollanda Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, 67. dakikada yerini Arnaut Groeneveld'e bıraktı.

talyan temsilcisi Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 57 dakika sahada kaldı.

Bu skorla Hollanda, tarihinde ilk kez Almanya'yı 3 farkla mağlup etmiş oldu.