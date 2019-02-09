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Hoffenheim'dan Dortmund önünde müthiş geri dönüş

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Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'a karşı 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı

Hoffenheim'dan Dortmund önünde müthiş geri dönüş
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Konuk Hoffenheim son 15 dakikada yaptığı müthiş geri dönüşle rakibiyle 3-3 berabere kaldı. 

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Hoffenheim'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Mario Götze ve 67. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Maçın son bölümünde atak bir oyun sergileyen Hoffenheim, 75. ve 87. dakikalarda Ishak Belfodil ve 83. dakikada Pavel Kaderabek ile ağları sarstı ve karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Maça yedek kulübesinden başlayan Borussia Dortmundlu milli futbolcu Ömer Toprak, 83. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 45 dakika oyunda kaldı.

Geçen hafta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan ve hafta arasında Almanya Kupası 3. turunda Werder Bremen'e yenilerek elenen sarı-siyahlılar, kötü gidişatını sürdürdü.

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