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Hırvatlar penaltılarla yarı finalde

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2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 berabere biten maçta Rusya'yı -penaltılar sonucunda 4-3 mağlup eden Hırvatistan, yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu

Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
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Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanan maçta Rusya, 31. dakikada Denis Cheryshev'in attığı golle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 39. dakikada Andrej Kramaric'in attığı kafa gollüyle Rusya karşısında 1-1 eşitliği sağladı. 

Normal süresi 1-1 sona eren Rusya-Hırvatistan maçı uzatmalara gitti.

Hırvatistan, 100. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın attığı golle Rusya karşısında 2-1 öne geçti.

İlk uzatma devresi bu skorla tamamlandı.

Rusya, 115. dakikada Mario Fernandes'in attığı golle Hırvatistan karşısında 2-2 beraberliği yakaladı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve son yarı finalist seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Hırvatistan yarı finale yükseldi.

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