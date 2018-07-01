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Hırvatistan, penaltılarla çeyrek finalde

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Hırvatistan, penaltılarla çeyrek finalde
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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Danimarka'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.Normal süresi de 1-1 eşitlikle tamamlanan Hırvatistan-Danimarka maçı, uzatmalara gitti.Hırvatistan, 116 dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Hırvatların yıldızı Modric, Schmeichel'ı geçemedi ve Hırvatistan büyük bir fırsat kaçırdı.

Penaltı atışlarında her iki takımın kalecileri yaptıkları kurtarışlarla devleşirken, Hırvat kaleci 3 penaltı kurtararak Hırvatistan’ın çeyrek finale yükselmesini sağladı.

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