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Hırvatistan, kayıpsız turladı

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Hırvatistan, kayıpsız turladı
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu son maçında İzlanda ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Rostov Arena'da oynanan maçta Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan'ın gollerini 53. dakikada Milan Badelj ve 90. dakikada Ivan Perisic kaydetti. İzlanda'nın golünü ise 76. dakikada  Gylfi Sigurdsson penaltıdan attı.

Bu sonuçla son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Hırvatistan 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. 1 puanda kalan İzlanda ise Dünya Kupası'na veda etti.

D Grubu'nu lider tamamlayan Hırvatistan son 16 turunda Danimarka ile eşleşti.

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