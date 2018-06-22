Hırvatistan, Arjantin'i yıktı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Arjantin, Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu

İlk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Hırvatistan'a da yenilerek Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıkllığı yarattı.

İlk maçta Nijerya karşısında 3 puan alan Hırvatistan ikinci maçından da 3 puanla ayrılarak gruptan çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Nizhny Novgorod Stadyumu'nda Özbek hakem Ravshan Irmatov'un yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarı 53. dakikada Ante Rebic ile 1-0 öne geçen Hırvatistan, 80. dakikada Luka Modric'le farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin uzatma dakikalarında 90+1. dakikada Ivan Rakitic farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

5. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sol kanatta aldığı topla Arjantin ceza sahasına giren Perisic, karşısındaki Mercado'ya rağmen çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, kaleci Caballero son anda uzandı ve topu kornere çeldi.

21. dakikada gelişen Arjantin atağında, sol kanattan Acuna'nın yaptığı ortada top kaleye yöneldi, üst direğe çarpan meşin yuvarlak sonrasında taça çıktı.

32. dakikada Hırvatistan mutlak bir fırsatı değerlendiremedi. Sağ kanattan Vrsaljko'nun arka direğe yaptığı ortada topa boş pozisyonda yakın mesafeden Mandzukic kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Hırvatistan öne geçti. Kaleci Caballero'nun istediği gibi vuramadığı top yükseklik kazandı, ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Rebic'in bekletmeden yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

64. dakikada Arjantin beraberliğe çok yaklaştı. Higuain ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi, geriye çıkardığı topa altıpas önünde Meza vurdu, kaleciden dönen topu Messi tamamlamak istedi ancak savunma son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı. Arjantin ceza yayı önünde topa buluşan Modric, önündeki Otamendi'yi rağmen ayak içiyle yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

86. dakikada Rakitic'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Hırvatistan 3. golünü buldu. Ceza alanı dışından Rakitic'in şutunda, kaleci Caballero'dan dönen topu ceza alanı içinde sol çaprazda kontrol eden Kovacic, topu altı pasta boş pozisyonda bekleyen Rakitic'e gönderdi. Rakitic düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3.

Mücadele Hırvatistan'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.