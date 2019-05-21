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Henrikh Mkhitaryan siyasi kriz kurbanı

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Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürülmeyecek

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Henrikh Mkhitaryan siyasi kriz kurbanı
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Arsenal'in 30 yaşındaki Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline gidemiyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, UEFA'nın en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'ni de vurdu. Birbiriyle diplomatik ilişkisi bulunmayan iki ülkeden Ermenistan'ın vatandaşı olan Mkhitaryan'ın, Azerbaycan'daki final müsabakasına güvenlik endişesi nedeniyle götürülmeme ihtimali gün geçtikçe kuvvetlenmişti.

Arsenal, bu ihtimali resmileştirdi. Mkhitaryan, Bakü'deki finalde takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Mkhitaryan, daha önce formasını giydiği Borussia Dortmund'un 2015'tek Azeri takımı Kebele ile oynanan Avrupa Ligi grup maçına gidememişti.

Sonrasında UEFA yetkililerinin, vize almasına yardımcı olacağını belirtmesine rağmen Mkhitaryan, Arsenal'in Karabağ ile oynadığı Avrupa Ligi grup maçına da gidememişti. Ardından teknik direktör Unai Emery, oyuncusu için "O, buraya seyahat edemez" şeklinde açıklama yapmıştı.

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