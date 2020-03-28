‘Haziran sonunda ligler başlamazsa sezon kayıp bir sezon olur’

UEFA Başkanı Ceferin, corona virüsü salgını sonrasında futbolun "bir daha eskisi gibi" olamayacağını söylerken, Haziran sonunda olsa da yerel liglerin mutlaka yeniden başlayıp bitirileceğini ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi takvimini de yerel liglere göre belirleyeceklerini açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu ve corona virüsü sebebiyle duran futbolun yakın geleceği hakkında önemli sözler söyledi.

“UEFA, ettiği karın yüzde 87’sini dünya futboluna dağıtmaya hazır” diyen Ceferin, “EURO 2020’yi ertelemek büyük bir fedakarlıktı Avrupa Kulüpler Birliği, Futbolcular Birliği ve ligler büyük bir birliktelik gösterdi” dedi.

Farklı senaryolara hazır olduklarını ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile de bu süreçte yakın temas halinde bulunduklarını ifade eden Avrupa futbolunun patronu, “A,B ve C planları var ancak bu salgının ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Tüm sektörler gibi biz de beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘Her şey liglere göre ayarlanacak’

Sezonun geri kalanı ile ilgili de konuşan Ceferin, hazırlıklarını ve planlarını anlattı: “Alternatiflerden biri mayıs ayının ortasında, haziran ya da hatta haziranın sonunda tekrar başlamak. Bu sezonu, bir sonraki sezonun başlangıcında bitirme seçeneği de var. Eğer ligler tekrar başlarsa, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de tarihlerini paylaşacağız. Her şey liglere göre ayarlanacak. Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur.”

Özellikle Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanmasına sıcak bakmadığını kaydeden Ceferin, “Seyircisiz oynayıp oynamayacağımızı şu anda bilmek zor ancak ben Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanabileceğini düşünmüyorum” mesajını verdi. Ceferin ayrıca 30 Haziran’da bitecek olan sözleşmelerin durumu hakkında karar verecek yetkilerinin olmadığını söyledi. FIFA, oluşturduğu Corona Virüsü Çalışma Grubu’na sözleşmelerin ertelemelere göre düzenlenmesi gerektiği yönünde bir öneride bulunmuştu.