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Harry Kane bileğinden sakatlandı

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Harry Kane bileğinden sakatlandı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu Harry Kane'in ayak bileğindeki sakatlığın ciddi olduğu açıklandı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, takımın konuk ettiği Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Harry Kane'in detaylı sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sol ayak bileğindeki bağlarda ciddi yaralanma tespit edilen Kane'in tedavisine başlandığı da vurgulandı. İngiliz basınına göre, bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 24 kez rakip fileleri havalandıran Kane'in, sezonun kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Aynı maçta sol elinde kırık tespit edilen Dele Alli'nin ise yarın Huddersfield Town ile oynanacak lig maçına yetişmesi amacıyla yoğun tedaviye alındığı ifade edildi.

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