banner107
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
43 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
34 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
22 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
58 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
25 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
111 0
14 0
banner82
banner147

Hakemlere postayla mermi gönderildi

banner27

Kimliği belirsiz kişiler, İtalya Hakemler Birliği'nin üç üyesine mermi gönderdiler

Hakemlere postayla mermi gönderildi
banner137

İtalya futbolu mermi şoku yaşıyor. İtalya Hakemler Birliği başkanı, 3 önemli üyesine postayla mermi gönderildiğini açıkladı. 
İtalya Hakemler Federasyonu (AIA) Başkanı Marcello Nicchi olayı duyururken, "Bana, yardımcı Narciso Pisacreta ve hakem seçen ekipten Nicola Rizzoli'ye mermiler gönderildi. Polis olayı soruşturuyor" dedi. 
Hakem yorumcularına da tepki gösteren Nicchi, "Bazı televizyon yorumcuları, 'hakemler halka savaş açtı. Düdükle oynamıyorlar, ateş açıyorlar. Hakemleri vurmalısınız ve bu hakemlere izin vermemelisiniz' diyor. Bu sözlerin ardından olayın yaşanması bir tesadüf" diye konuştu. 
Geçen ay hakemlerin ve yürürlüğe giren Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) takımlarına karşı büyük hatalar yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Lazio taraftarı AIA binası önünde protesto gösterileri düzenlemişti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.