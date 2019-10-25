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Hakemler hatalı karar verdiklerini itiraf etti

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Roma, UEFA Avrupa Liginde BorussiaMönchengladbach'ın uzatma dakikalarında attığı tartışmalı penaltı golüyle galibiyeti kaçırdı. Maçın hakemleri, hatalı karar verdiklerini itiraf etti

Hakemler hatalı karar verdiklerini itiraf etti
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MedipolBaşakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J grubunda Roma ile BorussiaMönchengladbach'ın oynadığı maçın ardından eşine az rastlanan gelişmeler yaşandı.

Mücadele uzun süre İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken, maçın hakemi William Collum, tartışmalı bir karara imza attı.

İskoç hakem, Romalı Smalling'in kafa vuruşunda penaltıya hükmetti ve 90+5'te LarsStindl, topu ağlara göndererek beraberliği sağladı.

Maçın ardından Roma kulüb , bu karara büyük tepki gösterirken İskoç hakem dörtlüsü, yanlış karar verdiklerini itiraf etti.

İtalyan ekibi de hakemlerin bu davranışı sonrasında yeni bir açıklama yaptı...

Açıklamada, "Maçtan sonra kulüp yetkililerimiz, hata yaptığını itiraf eden hakemlerle konuştu. Onlara saygı duyuyor ve dürüstlükleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz" ifadelerini kullanıldı

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