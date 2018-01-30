banner107
7 0
26 0
 
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
264 0
15 0
11 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
55 0
17 0
banner82
banner147

Hakemden hakeme, kırmızı kart

banner27

Yunanistan Üçüncü Ligi’nde futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Poulikidis, mücadelede görevli olan dördüncü hakeme görev ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi

Hakemden hakeme, kırmızı kart
banner137

Yunanistan Üçüncü Ligi’nde oynanan Doksa Neou Siderochoriou ile Kavala karşılaşmasında futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Konstantinos Poulikidis, mücadelede görevli olan dördüncü hakeme görev ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Poulikidis’in açıklamalarına göre karşılaşmanın dördüncü hakemi değişiklikleri yaptırmayı, ek süre göstermeyi ve “ Al sen nasıl biliyorsan öyle yap” diyerek müsabaka kâğıdını doldurmayı reddederken; ,kendisinin yapması gereken bu görevleri de sağlık görevlilerinin yapmasını istedi. Bu olaylardan sonra sabrı taşan orta hakem Poulikidis, dördüncü hakemi kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.