Hakemden hakeme, kırmızı kart

Yunanistan Üçüncü Ligi’nde futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Poulikidis, mücadelede görevli olan dördüncü hakeme görev ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi

Yunanistan Üçüncü Ligi’nde oynanan Doksa Neou Siderochoriou ile Kavala karşılaşmasında futbol tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Konstantinos Poulikidis, mücadelede görevli olan dördüncü hakeme görev ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Poulikidis’in açıklamalarına göre karşılaşmanın dördüncü hakemi değişiklikleri yaptırmayı, ek süre göstermeyi ve “ Al sen nasıl biliyorsan öyle yap” diyerek müsabaka kâğıdını doldurmayı reddederken; ,kendisinin yapması gereken bu görevleri de sağlık görevlilerinin yapmasını istedi. Bu olaylardan sonra sabrı taşan orta hakem Poulikidis, dördüncü hakemi kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.