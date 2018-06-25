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Hadary, 45 dakikada üç kez tarihe geçti

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Hadary, 45 dakikada üç kez tarihe geçti
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Suudi Arabistan karşısında ilk 11'de maça çıkan Mısırlı kaleci Essam El-Hadary, 45 dakikada 3 kez tarihe geçti.

Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en yaşlı oyuncu unvanını elde eden (45 yaş, 161 gün) Hadary, karşılaşmanın 41. dakikasında Suudi Arabistan'ın penaltısını kurtardı ve penaltı kurtaran en yaşlı kaleci olarak tarihe adını yazdırdı. 

İlk yarının son anlarında Suudi Arabistan bir penaltı daha kazandı. El-Hadary, penaltıyı bu defa kurtaramadı ve penaltıdan gol yiyen en yaşlı kaleci unvanını da elde etmiş oldu. 

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