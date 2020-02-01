Haaland atıyor Dortmund kazanıyor

Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada JadonSancho, 18 ve 76. dakikalarda ErlingHaaland, 68. dakikada MarcoReus ve 70. dakikada AxelWitsel'den geldi.
Borussia Dortmund puanını 39'a çıkarırken, Union Berlin'in ise 23 puanda kaldı.
Sarı-siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.
Borussia Dortmund'un son 3 maçta 5'er gol atması da dikkat çekti.
Öte yandan, Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i, Augsburg da sahasında Werder Bremen'i 2-1'lik skorlarla yendi.