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Güney’de fikstür çekildi

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Geçtiğimiz sezonun beyaz sezon ilan edilmesinin ardından yeni sezonun başlama tarihini 22-23 Ağustos olarak belirleyen Kıbrıs Futbol Federasyonu, yeni sezon fikstürünü belirledi.Güney Kıbrıs’ın en büyük derbisi Apoel-Omonia maçı 13. haftada oynanacak

Güney’de fikstür çekildi

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs’ta 2020-21 Futbol Sezonufikstürü dün çekildi. Geçtiğimiz sezonun beyaz sezon ilan edilmesinin ardından ligin başlama tarihini 22-23 Ağustos 2020 olarak belirleyen Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP), yeni sezon fikstürünü belirledi.

14 takımın yer alacağı yeni sezonda lig iki kısma ayrılacak. İlk kısımda tüm takımlar birbirleriyle ikişer kez karşılaşıp 26 haftayı tamamlayacak. 26 haftanın tamamlanmasının ardından son iki sırada yer alan iki takım küme düşerken, geriye kalan 12 takım iki gruba ayrılarak ligin ikinci kısmına devam edecek.

İlk grupta 26 haftayı 1-6. sıralarda bitiren takımlar yer alacak ve bu grup şampiyonluk grubu olacak. 26 haftayı 7-12. Sıralarda bitiren takımlar ise ikinci grupta yer alacak ve bu grubu son iki sırada bitiren iki takım küme düşecek.

Güney Kıbrıs’ın en büyük derbisi olan Apoel-Omonia karşılaşması ise ligin 13.haftasında Apoel’in ev sahipliğinde oynanacak.

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