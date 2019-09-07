Güney Kıbrıs, Türkiye'yi tek golle geçti

Güney Kıbrıs ile Türkiye, sporda yine birlikte maç yaparlarken, futbolda milli takım düzeyinde oynanan maçta gülen taraf Güney Kıbrıs Milli Takımı oldu.

Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Güney Kıbrıs, ilk maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Olimpija Stadında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Güney Kıbrıs'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Andronikos Kakoulli kaydetti. Galibiyetten sonra büyük sevinç yaşayan Kıbrıslı Rum futbolcular soyunma odasında kutlama yaparken, formalarındaki bayrağı göstererek galibiyet pozu verdiler.