Güney Kıbrıs futbolu, çirkefe battı

İspanyol makamlarının, Europol işbirliğiyle, Kıbrıs Rum futbol takımlarından “Apollon” aracılığıyla para aklanması konusunu araştırdığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İspanyol gazetesi “El Pais”in, konunun, Limasol “Apollon” futbol takımı ve oyuncuların transferi ile ilgili olduğunu; oyuncuların transfer sözleşmesi imzaladığını ancak hiçbir zaman Kıbrıs’ın güneyine gitmediklerinden söz ettiğini yazdı.

Şike açıklamalarının de havada uçuştuğu futbolla ilgili haberi Haravgi gazetesi “Kıbrıs’ın Uluslararası Rezilliğinin Sonu Yok” başlığıyla verirken, İspanya basınına atıfta bulunarak Mayorka Adası’nda lüks villa satın alan kişinin Fali Ramadi olduğunu da yazdı.