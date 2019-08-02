Guardiola İngiltere Lig tarihine geçti

İngiltere'de son 2 yılı şampiyon olarak tamamlayan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, önemli başarıya daha imza attı. İspanyol çalıştırıcı, İngiltere Lig tarihinin maç başına en çok puan kazanan teknik adamı oldu

İspanya ve Almanya'da şampiyonluklar yaşayan Pep Guardiola, İngiltere'de de parmak ısırtıyor. İspanyol çalıştırıcı son 2 yılda Manchester City'i şampiyonluğa taşımasının yanı sıra, Premier Lig tarihinin maç başına en çok puan kazanan teknik adamı oldu. Mavililer ile 114 maça çıkan başarılı çalıştırıcı, ortalamada 2,42 puan ortalaması yakaladı. Guardiola'ya bu anlamda en yakın isim Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson. İskoç teknik adam 810 maçta 2,16 puan ortalaması tutturdu. 3'üncü sırada Antonio Conte, 4'üncü basamakta Jose Mourinho 5'inci sırada ise Carlo Ancelotti yer aldı. Klopp, Arsene Wenger, Mancini gibi isimler ise ilk 5 sırada kendine yer bulamadı.